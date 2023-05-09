Подполковник Селиванов: кровь мучеников Мариуполя и Одессы не менее священна, чем героев ВОВ

Милиционеры заживо сгорали в заблокированном здании Мариупольского УВД, по ним били не только из стрелкового оружия, но и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин десанта. Так же, как и в Одессе, пожарный расчет «допустили» на место происшествия лишь спустя несколько часов. Выбраться и спастись удалось немногим.