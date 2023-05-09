Подполковник Селиванов: кровь мучеников Мариуполя и Одессы не менее священна, чем героев ВОВ

Новые подвиги и страдания русских людей, отдавших жизни ради того, чтобы наша Родина существовала, нужно знать и чтить. Благодаря им многие смогли сохранить свою русскость, заявил ФАН официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов.
Трагедия в Мариуполе, произошедшая 9 мая 2014 года, стала второй Одессой и третьей Хатынью. Девять лет назад 52-х сотрудников МВД расстреляли и сожгли за отказ выполнять преступный приказ начальства — открывать огонь по мирным гражданам. Их объявили изменниками и сделали мишенью для нацгвардии.
Милиционеры заживо сгорали в заблокированном здании Мариупольского УВД, по ним били не только из стрелкового оружия, но и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин десанта. Так же, как и в Одессе, пожарный расчет «допустили» на место происшествия лишь спустя несколько часов. Выбраться и спастись удалось немногим.
«Мы празднуем День Победы, и этот праздник часто заслоняет для нас другие исторические события. Даже прочие победы русского оружия иногда кажутся не такими яркими по сравнению со Великой Отечественной войной.
Однако важно помнить не только многовековую историю России до 1945-го года. Нужно знать и чтить новые подвиги и страдания тех русских людей, которые отдали жизни ради того, чтобы наша Родина существовала, чтобы многие из нас смогли сохранить свою русскость», — заявил Селиванов.
Подполковник пояснил, что речь идет о погибших в Мариуполе 9 мая и в Одессе 2 мая, а также замученных и убитых киевскими властями с 2014 года во всех регионах Украины.
«И мы об этих людях помним. Их кровь для нас не менее священна, чем кровь героев Великой Отечественной войны. Она является залогом того, что мы не сдадимся и доведем борьбу с украинским режимом до Победы», — подытожил он.
Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что уговоры Запада примириться с Москвой и отказаться от Крыма станут ловушкой для Киева. По словам эксперта, войну президент Украины Владимир Зеленский проиграет в любом случае.