Концерт в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит на Дворцовой площади в Петербурге

Праздничный концерт «Мужество. Память. Победа», приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. ФАН публикует видео с места событий.
Прямо сейчас на главной площади города выступают исполнители Александр Розенбаум и Елена Ваенга, оперный певец Василий Герелло, актеры Дмитрий Певцов и Евгений Дятлов, а также другие артисты. Кроме этого, свои номера показывают ансамбль песни и пляски Западного военного округа, хор ветеранов, группы Feel`armonia и «Декабрь».
Выступления каждого участника торжественного мероприятия дополняются рассказами о солдатах Красной армии и архивными записями. Завершится праздничный концерт в 19:00 по московскому времени Всероссийской минутой памяти.
Следует отметить, что ранее жители Северной столицы стихийно образовали шествие «Бессмертного полка». После парада Победы горожане прошли по привычному маршруту с фотографиями своих близких-участников Великой Отечественной войны в руках.