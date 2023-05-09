Концерт в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит на Дворцовой площади в Петербурге

Прямо сейчас на главной площади города выступают исполнители Александр Розенбаум и Елена Ваенга, оперный певец Василий Герелло, актеры Дмитрий Певцов и Евгений Дятлов, а также другие артисты. Кроме этого, свои номера показывают ансамбль песни и пляски Западного военного округа, хор ветеранов, группы Feel`armonia и «Декабрь».