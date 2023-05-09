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Концерт в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит на Дворцовой площади в Петербурге

Общество

Праздничный концерт «Мужество. Память. Победа», приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. ФАН публикует видео с места событий.

Прямо сейчас на главной площади города выступают исполнители Александр Розенбаум и Елена Ваенга, оперный певец Василий Герелло, актеры Дмитрий Певцов и Евгений Дятлов, а также другие артисты. Кроме этого, свои номера показывают ансамбль песни и пляски Западного военного округа, хор ветеранов, группы Feel`armonia и «Декабрь».

Выступления каждого участника торжественного мероприятия дополняются рассказами о солдатах Красной армии и архивными записями. Завершится праздничный концерт в 19:00 по московскому времени Всероссийской минутой памяти.

Следует отметить, что ранее жители Северной столицы стихийно образовали шествие «Бессмертного полка». После парада Победы горожане прошли по привычному маршруту с фотографиями своих близких-участников Великой Отечественной войны в руках.
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