Российские полярники провели парад на снегоходах и организовали шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы

На архипелаге Шпицберген в Арктике прошел самый северный парад Победы. Под торжественную музыку ученые ААНИИ и жители поселков Баренцбург и Пирамида организовали колонну из полусотни автомобилей, спецтехники, снегоходов, а также вертолета Ми-8.