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Российские полярники провели парад на снегоходах и организовали шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы

Общество
Российские полярники провели парад на снегоходах и организовали шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы

День Победы отметили на российских полярных станциях. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Так, на антарктической станции «Восток» в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло шествие «Бессмертного полка», несмотря на температуру в −72 градуса. В акции приняли участие российские полярники 68-й антарктической экспедиции.

На архипелаге Шпицберген в Арктике прошел самый северный парад Победы. Под торжественную музыку ученые ААНИИ и жители поселков Баренцбург и Пирамида организовали колонну из полусотни автомобилей, спецтехники, снегоходов, а также вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» в Берлине собрало более тысячи человек. Участники проследуют от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.
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