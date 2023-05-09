Старший консультант «Финама» Нигматуллин рассказал о вероятном ослаблении рубля в конце мая

Курс рубля может обвалиться в конце мая по причине «перекоса» платежного баланса России на данный момент.
Российская валюта недавно укрепилась впервые с марта 2023 года. При этом финансисты заверяют, что еще выше по стоимости у рубля вряд ли получится продвинуться. Специалисты уверены, что в банковском секторе РФ существует скрытая опасность для российской валюты.
«Проблема в том, что даже если с какими-то странами у нас профицитный баланс — деньги мы потратить все равно не можем. В связи с этим, возникает дефицит валюты на рынке», — объяснил старший инвестиционный консультант брокерской компании «Финам» Тимур Нигматуллин в разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro.
По мнению эксперта, это крайне негативный фактор для курса национальной валюты, и этот тренд сохранится в ближайшем будущем.
При этом «валютные спекулянты» пребывают в волнении — на сколько позиций еще может «упасть» рубль. Некоторые аналитики всерьез полагают, что летом один доллар США вполне может оцениваться в 150 рублей или даже больше.