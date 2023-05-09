Подвиг тружеников тыла: эвакуация заводов и создание новых производств

Эвакуация проходила в два этапа. Первый — с июня 1941 года по февраль 1942 года; второй — весной-летом 1942 года. Всего за этот период на восток СССР было перенесено 2743 предприятия, из них 1523 крупных. Больше всего заводов (550) — с Украины, почти такое же количество (498) — из Москвы и Подмосковья, 109 предприятий эвакуировали из БССР и 92 — из Ленинграда. Для большей части этих предприятий — 667 — новым местом «прописки» стал Урал, 322 — Сибирь, 308 — Средняя Азия и Казахстан и 226 — Поволжье. Было эвакуировано свыше 20 миллионов человек.