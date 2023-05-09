Подвиг тружеников тыла: эвакуация заводов и создание новых производств

Победа в Великой Отечественной войне была обеспечена, в том числе и титаническими усилиями тружеников тыла. Они ковали оружие, обеспечивали продовольствием фронт. Это и история беспрецедентной по своим масштабам эвакуации промышленных производств вместе с людьми — почти половины ее индустриальных мощностей.
Ни в одном государстве-участнике Второй мировой войны ничего подобного не бывало.
В самые жесткие, кратчайшие сроки на новых местах, зачастую, в чистом поле налаживали производство продукции, остро необходимой фронту. И обеспечивали ее непрерывный рост — по 12 часов вкалывали пожилые люди, женщины, подростки.
Эвакуация проходила в два этапа. Первый — с июня 1941 года по февраль 1942 года; второй — весной-летом 1942 года. Всего за этот период на восток СССР было перенесено 2743 предприятия, из них 1523 крупных. Больше всего заводов (550) — с Украины, почти такое же количество (498) — из Москвы и Подмосковья, 109 предприятий эвакуировали из БССР и 92 — из Ленинграда. Для большей части этих предприятий — 667 — новым местом «прописки» стал Урал, 322 — Сибирь, 308 — Средняя Азия и Казахстан и 226 — Поволжье. Было эвакуировано свыше 20 миллионов человек.
Мало того, строились и новые заводы!
В 1943 году капиталовложения в черную металлургию, электроэнергетику и угольную промышленность выросли в два раза по сравнению с 1942 годом. Развернулось строительство домен, электропечей и прокатных станов, ведь метал — это «хлеб» оружейной промышленности. Увеличилась и добыча руды. Серьезного увеличения выпуска черных металлов достигли Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты.
Красная Армия перестали испытывать недостаток в вооружении и боеприпасах.
В 1944 году выплавка чугуна увеличилась на 1,7 миллиона тон по сравнению с 1943 годом и в этом же году первую плавку осуществили металлургические заводы в Узбекистане и Казахстане.
Выпуск новых марок стали освоили уральские металлурги. Они шли на производство автомобилей, тракторов и нефтяного оборудования.
Стали восстанавливаться заводы Центра и Юга страны.
Отдельно нужно сказать о безмерном подвиге тружеников блокадного Ленинграда — «города-фронта», как его называли тогда ленинградцы.
Многие прежде мирные заводы были перепрофилированы на нужды фронта. Так, «Ленполиграфмаш», выпускавший полиграфическое оборудование, освоил производство пулеметов «Максим» по несколько упрощенной технологии (сплошные колеса без спиц). Они получили гордое название «Максим-Ленинградец». У станков стояли в основном подростки, что нашло отражение в песенных строках: «Стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда».