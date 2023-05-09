Военный эксперт Перенджиев: парад Победы показал, что будущее армии России за молодыми амбициозными офицерами

Речь президента России Владимира Путина нужно рассматривать с военно-политической и идеологической точек зрения. Главная идея в ней состояла не только в том, чтобы помнить о Великой Отечественной войне, но и сохранить достижения победы в ней.
Так военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с ФАН прокомментировал прошедший сегодня на Красной площади в Москве парад ко Дню Победы.
«Мы остались народом победителем, как и все остальные бывшие республики Советского союза. Но вопрос в том, что некоторые из достижений победы 1945 года, к сожалению, были утрачены. В связи с этим снова поднялся нацизм, вскормленный коллективным Западом. И в нынешнее время Россия должна снова с ним бороться», — объяснил спикер.
По его мнению, в речи главы государства как раз и прозвучала идея, что, как и 78 лет назад РФ должна победить, «потому что других вариантов нет». Но сегодня Родине противостоит не только нацистская Германия, но и вся Европа, а также США, добавил Перенджиев:
«Мы — наследники, мы должны победить тех, кто сегодня считает себя наследниками того фашизма. И в том, чтобы они снова были разгромлены, заключается историческая необходимость».
Что касается самого парада, здесь военный эксперт отметил одну примечательную деталь. Речь идет о колоннах военной техники, которые прошли по Красной площади в ходе праздничного мероприятия:
«Как человек военный, я обратил внимание, что пешие подразделения возглавляли офицеры высшего звания: полковники, генерал-майоры, генерал-лейтенанты и так далее. Но когда поехали механизированные части, "Ярсы" и "Искандеры" и прочие, то их командирами были исключительно майоры. Я не знаю, специально это было так сделано или нет, но я расценил это как намек на то, что будущее нашей армии за молодыми амбициозными офицерами».
Кроме того, по словам собеседника ФАН, отдельно стоит обратить внимание на присутствие среди участвовавших в параде офицеров, представителей других национальностей. В частности, было немало генералов выходцев с юго-западной окраины России, добавил он.
«Это все люди, которые не первый год командуют, они руководили различными военными институтами еще до начала спецоперации. У нас в армии много этнических украинцев, которые давно служат и верны России. Данный факт еще раз доказывает, с кем мы сражаемся — с киевским нацистским режимом, который является для нас угрозой», — заключил эксперт.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что празднование Великой Победы сегодня показывает, что Россия сильна и имеет волю добиться всех поставленных целей на Украине.