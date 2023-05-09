Военный эксперт Перенджиев: парад Победы показал, что будущее армии России за молодыми амбициозными офицерами

По его мнению, в речи главы государства как раз и прозвучала идея, что, как и 78 лет назад РФ должна победить, «потому что других вариантов нет». Но сегодня Родине противостоит не только нацистская Германия, но и вся Европа, а также США, добавил Перенджиев: