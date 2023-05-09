Иностранца задержали за стрельбу в продуктовом магазине на улице Коллонтай в Петербурге

Полицейские задержали стрелка из продуктового магазина в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне вечером, 8 мая, в полицию обратился очевидец. По его словам, в продуктовом магазине на улице Коллонтай неизвестный мужчина угрожал покупателям пистолетом и стрелял.
Подозреваемый был задержан в тот же день по горячим следам. Им оказался 40-летний иностранный гражданин. У злоумышленника изъяли пневматическое оружие, напоминающее пистолет Макарова.
Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о стрельбе в одной из школ Калининского района Петербурга. Ученик девятого класса принес с собой в учебное учреждение оружие и ранил четверых подростков.