Mercedes отказался уходить из КНР даже в случае нападения страны на Тайвань

Немецкая компания Mercedes-Benz отказалась покидать китайский рынок даже в случае нападения КНР на Тайвань. Соответствующей информацией поделился глава автоконцерна Ола Каллениус.
Об этом он рассказал в ходе разговора с корреспондентом издания Bild. Во время беседы Каллениус указал на важность китайского рынка для немецкой автомобильной промышленности. Государства Европейского союза, Вашингтон и Пекин должны быть партнерами, а не конкурировать друг с другом, подчеркнул глава компании.
Прежде стало известно, что Mercedes-Benz обеспечил себе возможность выкупа активов в случае снятия ограничительных мер с России. Подробности передает «Вечерняя Москва».