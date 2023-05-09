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Mercedes отказался уходить из КНР даже в случае нападения страны на Тайвань

Общество
Mercedes отказался уходить из КНР даже в случае нападения страны на Тайвань

Немецкая компания Mercedes-Benz отказалась покидать китайский рынок даже в случае нападения КНР на Тайвань. Соответствующей информацией поделился глава автоконцерна Ола Каллениус.

Об этом он рассказал в ходе разговора с корреспондентом издания Bild. Во время беседы Каллениус указал на важность китайского рынка для немецкой автомобильной промышленности. Государства Европейского союза, Вашингтон и Пекин должны быть партнерами, а не конкурировать друг с другом, подчеркнул глава компании.

Прежде стало известно, что Mercedes-Benz обеспечил себе возможность выкупа активов в случае снятия ограничительных мер с России. Подробности передает «Вечерняя Москва».
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