Mercedes отказался уходить из КНР даже в случае нападения страны на Тайвань

Об этом он рассказал в ходе разговора с корреспондентом издания Bild. Во время беседы Каллениус указал на важность китайского рынка для немецкой автомобильной промышленности. Государства Европейского союза, Вашингтон и Пекин должны быть партнерами, а не конкурировать друг с другом, подчеркнул глава компании.