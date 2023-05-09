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Танец 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Грузии попал на видео

Общество
Танец 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Грузии попал на видео

Мухамед Иремадзе — 102-летний ветеран Великой Отечественной войны — отметил День Победы в Грузии танцем. По словам мужчины, он не может сдержать слез при воспоминаниях о 9 мая 1945 года

Ветеран отметил, что считает этот день одним из самых счастливых в своей жизни. Комментарием участника Великой Отечественной войны и видео делится Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза Мелитона Кантарии. Политик поприветствовал ветеранов и отметил значительный вклад соотечественников в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.
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