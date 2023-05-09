Танец 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Грузии попал на видео

Мухамед Иремадзе — 102-летний ветеран Великой Отечественной войны — отметил День Победы в Грузии танцем. По словам мужчины, он не может сдержать слез при воспоминаниях о 9 мая 1945 года
Ветеран отметил, что считает этот день одним из самых счастливых в своей жизни. Комментарием участника Великой Отечественной войны и видео делится Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза Мелитона Кантарии. Политик поприветствовал ветеранов и отметил значительный вклад соотечественников в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.