Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза Мелитона Кантарии

Напомним, что Кантария был одним из тех советских солдат, которые подняли Знамя Победы над немецким Рейхстагом в 1945 году. Глава грузинского кабинета министров поприветствовал ветеранов и отметил значительный вклад соотечественников в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.