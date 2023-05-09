Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза Мелитона Кантарии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза Мелитона Кантарии. Политик принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС.
Напомним, что Кантария был одним из тех советских солдат, которые подняли Знамя Победы над немецким Рейхстагом в 1945 году. Глава грузинского кабинета министров поприветствовал ветеранов и отметил значительный вклад соотечественников в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.