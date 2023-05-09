Читатели британского таблоида прокомментировали речь главы России Владимира Путина на параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Жители туманного Альбиона восхитились словами президента РФ об отсутствии желания у стран Запада прийти к миру. Пользователи Сети высоко оценили смелость лидера России озвучить те вещи, которые не признают лидеры их государств.
Комментаторы назвали речь Путина выдающейся и выразили ему уважение за празднование победы над нацизмом. Они уверены, что президент РФ, в отличие от главы Украины Владимира Зеленского, хочет мира и стремится к нему.
Ранее во время выступления на параде Победы в столице российский лидер заявил, что страна справится с развязанной против нее войной, как уже раньше поборола терроризм.