Неизвестные облили краской памятник нацистскому преступнику Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Литве

В Литве неизвестные облили белой краской памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу — главе антисоветского движения «лесные братья». Об инциденте с монументом нацистскому преступнику сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Статуя была установлена в Вильнюсе в 2020 году на Антакальнисском кладбище. В торжественной церемонии открытии памятника тогда принял участие лично президент Литвы Гитанас Науседа, назвав покойного «партизанским командиром». На деле в 1941 году Раманаускас участвовал в июльском восстании против советской власти, чем облегчил гитлеровским войскам захват прибалтийской республики. Вместе с восставшими мужчина устраивал крупные еврейские погромы и убивал советских активистов.
При этом современная официальная литовская историография участие Раманаускаса в истреблении евреев отрицает. После того, как советские войска выбили немцев с территории Литвы, Адольфас Раманаускас-Ванагас примкнул к «лесным братьям», после чего возглавил движение. Это была ячейка националистического подполья, члены которого вели антисоветскую деятельность, в том числе нападали на советских солдат.
Долгое время Раманаускас жил по поддельным документам. В 1957 году его поймали советские спецслужбы и расстреляли.