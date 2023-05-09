Неизвестные облили краской памятник нацистскому преступнику Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Литве

При этом современная официальная литовская историография участие Раманаускаса в истреблении евреев отрицает. После того, как советские войска выбили немцев с территории Литвы, Адольфас Раманаускас-Ванагас примкнул к «лесным братьям», после чего возглавил движение. Это была ячейка националистического подполья, члены которого вели антисоветскую деятельность, в том числе нападали на советских солдат.