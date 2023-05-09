Защитник ЦСКА бразилец Барбоза Мойзес продолжит карьеру в столичном клубе. Московские армейцы намерены активировать опцию, прописанную в договоре аренды бразильского футболиста, и выкупить его в трансферное окно, написал обозреватель RT Карен Саркисян в своем Telegram-канале.
Причем команде под началом главного тренера Владимира Федотова даже вести на эту тему переговоры с ФК «Интернасьональ» не надо — необходимым и достаточным условием пролонгирования контракта является взаимное желание на сотрудничество у «красно-синих» и 28-летнего игрока.
Арендное соглашение между ЦСКА и Мойзесом истекает 30 июня 2023 года. В текущем сезоне он записал в свой актив один гол и три голевых паса, сыграв в 31 встрече во всех турнирах.
Напомним, что наставник армейцев из Москвы Федотов назван лучшим тренером Российской премьер-лиги в апреле 2023 года.