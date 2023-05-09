Президент Украины Зеленский выразил разочарование в связи с ограничениями на экспорт продукции в Европу

В Киеве разочарованы введением ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции Украины. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.
Свое отношение президент выразил во время встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский сообщил, что ожидает снятие ограничений в европейских странах.
Запрет на ввоз пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника ввели в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Такие меры предприняли из-за скопления продовольствия, что отразилось на стоимости местной фермерской продукции, передает «Национальная Служба Новостей».