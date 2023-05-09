Президент Украины Зеленский выразил разочарование в связи с ограничениями на экспорт продукции в Европу

Запрет на ввоз пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника ввели в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Такие меры предприняли из-за скопления продовольствия, что отразилось на стоимости местной фермерской продукции, передает «Национальная Служба Новостей».