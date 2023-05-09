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Участники «Бессмертного полка» в Берлине спели «Катюшу» у Бранденбургских ворот

Общество
Участники «Бессмертного полка» в Берлине спели «Катюшу» у Бранденбургских ворот

Во время шествия «Бессмертного полка» в Берлине участники акции спели песню «Катюша». Это произошло возле Бранденбургских ворот.

Видео исполнения композиции на улицах Берлина во время празднования 9 Мая появилось в Сети. Кадры из немецкой столицы публикует Telegram-канал Ruptly.

Ранее в Париже киевские провокаторы попытались сорвать проведение «Бессмертного полка». Они демонстрировали украинскую символику и выкрикивали антироссийские лозунги.

Правоохранители быстро вытеснили нарушителей порядка с площади, передает RT. Участники состоявшейся акции несли в руках не только портреты сражавшихся против фашистской Германии предков, но и флаги России, Белоруссии и Франции.
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