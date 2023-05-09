Жители Буркина-Фасо провели митинг в поддержку президента

Местные жители вышли на улицу с лозунгами против дестабилизации ситуации в стране, чтобы показать всем, что они поддерживают политический курс государства, который принял президент Ибрагим Траоре. Демонстранты несли в руках буркинийские и российские флаги в знак солидарности с лидером, который тесно сотрудничает с Москвой.