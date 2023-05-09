Жители Буркина-Фасо провели митинг в поддержку президента

Уагадугу, 9 мая. Крупная демонстрация в поддержу президента прошла в Буркина-Фасо.
Местные жители вышли на улицу с лозунгами против дестабилизации ситуации в стране, чтобы показать всем, что они поддерживают политический курс государства, который принял президент Ибрагим Траоре. Демонстранты несли в руках буркинийские и российские флаги в знак солидарности с лидером, который тесно сотрудничает с Москвой.
«Мы видим в России нацию, которая пережила трудности и стала сильнее. Мы хотим подражать их духу, восстанавливая нашу собственную страну. Флаги служат напоминанием о том, что мы можем преодолеть любое препятствие, если будем едины», — прокомментировал представитель африканского СМИ присутствие государственного символа РФ.
Демонстранты выкрикивали слова поддержки президенту, который пообещал бороться с радикалами в стране. Кроме того, они сожгли флаг Франции и Европейского союза.
Недавно глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре назвал Россию союзническим государством для африканской республики. По его словам, Москва является важным партнером для Уагадугу в военно-политической сфере.