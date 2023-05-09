В Петербурге образовалось стихийное шествие «Бессмертного полка»

Многие жители Санкт-Петербурга пришли на парад Победы с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Несмотря на официальную отмену шествия «Бессмертного полка», граждане самостоятельно образовали его.
После окончания парада Победы на Дворцовой площади люди отправились на Невский проспект, на котором ежегодно проводилась акция. С флагами и фотографиями своих близких они прошли по привычному маршруту.
Ранее стало известно, что около станции петербургского метрополитена «Невский проспект» из громкоговорителя играют патриотические песни. Кроме того, один из жителей города поставил на подоконник аудиоколонку и включил композиции о ВОВ.