В Латвии возбудили девять административных и одно уголовное дело в отношении отмечавших День Победы граждан

Пять человек задержали за возложение цветов на месте снесенного памятника воинам-освободителям в рижском парке Победы. Об этом сообщают местные издания.
Правоохранители задержали еще одного гражданина за ношение орденской планки. В другом латвийском городе, Даугавпилсе, инвалида-колясочника заставили снять ветровку с надписью «Россия». Всего в отношении празднующих День Победы было возбуждено девять административных и одно уголовное дело.
Ранее полиция Латвии заявила о недопустимости возложения 9 мая цветов к местам демонтированных советских памятников. Подобные действия будут расцениваться властями как «прославление этих объектов и агрессии». Нарушителям пригрозили штрафами.