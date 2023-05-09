В Латвии возбудили девять административных и одно уголовное дело в отношении отмечавших День Победы граждан

Правоохранители задержали еще одного гражданина за ношение орденской планки. В другом латвийском городе, Даугавпилсе, инвалида-колясочника заставили снять ветровку с надписью «Россия». Всего в отношении празднующих День Победы было возбуждено девять административных и одно уголовное дело.