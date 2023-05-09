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В Латвии возбудили девять административных и одно уголовное дело в отношении отмечавших День Победы граждан

Происшествия
В Латвии возбудили девять административных и одно уголовное дело в отношении отмечавших День Победы граждан

Пять человек задержали за возложение цветов на месте снесенного памятника воинам-освободителям в рижском парке Победы. Об этом сообщают местные издания.

Правоохранители задержали еще одного гражданина за ношение орденской планки. В другом латвийском городе, Даугавпилсе, инвалида-колясочника заставили снять ветровку с надписью «Россия». Всего в отношении празднующих День Победы было возбуждено девять административных и одно уголовное дело.

Ранее полиция Латвии заявила о недопустимости возложения 9 мая цветов к местам демонтированных советских памятников. Подобные действия будут расцениваться властями как «прославление этих объектов и агрессии». Нарушителям пригрозили штрафами.
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