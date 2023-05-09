Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Зеленскому продолжать вводить санкции против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказалась об антироссийских санкциях.
По ее словам, готовящийся 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на блокирование обхода действующих ограничительных мер. Глава ЕК указала, что государства Евросоюза смогут запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны в случае, если их заподозрят в содействии обходу установленных запретов.
Помимо этого, она подтвердила, что 5 мая комиссия одобрила предложение в отношении 11-го пакета, который передали западным странам для согласования. Также фон дер Ляйен пообещала, что ЕК и в будущем намерена вводить новые ограничения против Москвы.
Ранее французский политик Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии за планируемый визит в Киев 9 мая. Он сказал, что фон дер Ляйен ведет риторику, исходя из геополитических целей США в Восточной Европе, а не стран ЕС.