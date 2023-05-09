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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Зеленскому продолжать вводить санкции против РФ

Политика
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Зеленскому продолжать вводить санкции против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказалась об антироссийских санкциях.

По ее словам, готовящийся 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на блокирование обхода действующих ограничительных мер. Глава ЕК указала, что государства Евросоюза смогут запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны в случае, если их заподозрят в содействии обходу установленных запретов.

Помимо этого, она подтвердила, что 5 мая комиссия одобрила предложение в отношении 11-го пакета, который передали западным странам для согласования. Также фон дер Ляйен пообещала, что ЕК и в будущем намерена вводить новые ограничения против Москвы.

Ранее французский политик Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии за планируемый визит в Киев 9 мая. Он сказал, что фон дер Ляйен ведет риторику, исходя из геополитических целей США в Восточной Европе, а не стран ЕС.
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