Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Зеленскому продолжать вводить санкции против РФ

По ее словам, готовящийся 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на блокирование обхода действующих ограничительных мер. Глава ЕК указала, что государства Евросоюза смогут запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны в случае, если их заподозрят в содействии обходу установленных запретов.