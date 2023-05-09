Посол США в Израиле Том Найдс уйдет в отставку этим летом

Американский посол в Израиле Том Найдс уйдет со своего поста грядущим летом. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление самого дипломата.
Найдс возглавлял дипмиссию в Израиле с декабря 2021 года. Его назначение одобрял как Вашингтон, так и Иерусалим. Официальные лица США подтвердили информацию об уходе в отставку американского посла после полутора лет работы:
«Да, это правда, что Найдс встретился с высокопоставленными сотрудниками, чтобы проинформировать их о своем намерении покинуть пост этим летом», — заявили представители американского посольства.
В некоторых источниках сообщается, что решение дипломата уйти связано с возникшими сложностями в отношениях между США и Израилем. В частности, из-за спорной судебной реформы, которую продвигает Тель-Авив. Данный законопроект пришлось заморозить, так как он вызвал бурную реакцию у еврейского народа, которая вылилась в протесты.
Ранее Том Найдс занимал различные должности как в правительстве, так и за его пределами. Он был заместителем государственного секретаря по управлению и ресурсам, а также работал генеральным директором и вице-председателем Morgan Stanley (американский финансовый конгломерат).