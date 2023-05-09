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Российские экономисты прогнозируют рост ВВП на 0,9% по итогам 2023 года

Экономика
Российские экономисты прогнозируют рост ВВП на 0,9% по итогам 2023 года

Внутренний валовый продукт России может увеличиться на 0,9% по итогам 2023 года. Таким прогнозом поделилось издание «Известия».

Это более оптимистичный сценарий по сравнению с оценкой Международного валютного фонда, который прогнозирует рост ВВП лишь на 0,7%. Минэкономразвития дает еще более оптимистичный прогноз — до 1,2% в этом году.

По мнению экономических аналитиков, восстановлению российской экономики поспособствуют растущий потребительский спрос и переориентация экспорта в Индию и Китай. Однако ухудшение ситуации на глобальном рынке и нехватка квалифицированных кадров могут оказать дополнительное давление.

Международный валютный фонд предсказал рост международного ВВП. По предварительным прогнозам, за следующие пять лет мировая экономика вырастет лишь на 3%, сообщает «Ридус».
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