Шествие «Бессмертного полка» в Берлине собрало более тысячи участников

Шествие «Бессмертного полка» проходит в Берлине. В памятной акции в столице Германии участвуют более тысячи человек, которые проследуют от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, информируют РИА Новости.
Почтить память павших воинов Красной армии собрались немцы, выходцы из РФ и СНГ. С собой они принесли портреты родственников, участвовавших в боях ВОВ, а также цветы, которые они потом возложат к памятнику павшим воинам-освободителям в Тиргартене.
Также некоторые участники прихватили воздушные шарики в цветах российского флага, так как сам триколор под запретом. Акция «Бессмертного полка» началось под громкие крики «ура» и пение знаменитых композиций времен Великой Отечественной войны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что памятные акции и торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли в 40 странах мира, пишет RT.