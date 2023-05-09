Шествие «Бессмертного полка» в Берлине собрало более тысячи участников

Почтить память павших воинов Красной армии собрались немцы, выходцы из РФ и СНГ. С собой они принесли портреты родственников, участвовавших в боях ВОВ, а также цветы, которые они потом возложат к памятнику павшим воинам-освободителям в Тиргартене.