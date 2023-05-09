Игроки в Minecraft провели виртуальный парад Победы с техникой и авиацией

Пользователи игры Minecraft провели виртуальный парад Победы. На нем была представлена боевая техника и авиация.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о необычном формате проведения мероприятия по случаю Дня Победы. Она поделилась видеороликами с виртуальным парадом. Показ техники сопровождался комментариями школьника, судя по голосу.
На «площади» выстроились РСЗО «Град», ЗРК «Панцирь-С1», бронемашины «Тигр», БТР «Бумеранг», ОТРК «Искандер-М». Среди авиации были представлены истребители Су-35, Су-30, Су-57, вертолеты Ми-16 и Ми-24.
Ранее в Москве прошел главный военный парад страны. В этом году организаторы отменили авиационную часть.