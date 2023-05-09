Митинговавшие у Киево-Печерской лавры «сатанисты и язычники» хранят протестный реквизит в монастыре ПЦУ

На плакатах были нанесены надписи против УПЦ. Именно в этих молодых людях киевляне узнали соотечественников, которые регулярно устраивали акции протеста и травлю прохожих у стен Киево-Печерской лавры. При этом на каждом таком митинге демонстранты отзывались о себе как о «сатанистах и «язычниках».