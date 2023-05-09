Митинговавшие у Киево-Печерской лавры «сатанисты и язычники» хранят протестный реквизит в монастыре ПЦУ

Киевляне заметили на улице Лаврской юношей и девушек, которые несли плакаты с надписями против УПЦ в Феодосиевский монастырь, принадлежащий раскольнической ПЦУ. Те же молодые люди регулярно собирались у стен Киево-Печерской лавры, называя себя «сатанистами» и «язычниками».
Данную процессию увидели в центре Киева 8 мая, пишет Украинская Православная церковь в своем Telegram-канале. Внимание прохожих привлекла группа юношей и девушек, спешно несущих транспаранты в здание Феодосиевского монастыря. Последний принадлежит раскольникам из ПЦУ и располагается на противоположной от лавры стороне улицы.
На плакатах были нанесены надписи против УПЦ. Именно в этих молодых людях киевляне узнали соотечественников, которые регулярно устраивали акции протеста и травлю прохожих у стен Киево-Печерской лавры. При этом на каждом таком митинге демонстранты отзывались о себе как о «сатанистах и «язычниках».