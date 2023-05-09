Командир танкового взвода устанавливавшей флаг над Рейхстагом 150-й дивизии поздравил россиян с Днем Победы

С соответствующим обращением он выступил 9 мая, во вторник. Видеозапись опубликована в Сети. В ходе разговора с военным корреспондентом телеканала RT он отметил, что его дед прошел всю войну, а прабабушка была медицинским работником в ходе вооруженного противостояния.