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Командир танкового взвода устанавливавшей флаг над Рейхстагом 150-й дивизии поздравил россиян с Днем Победы

Общество
Командир танкового взвода устанавливавшей флаг над Рейхстагом 150-й дивизии поздравил россиян с Днем Победы

Командир танкового взвода 150-й дивизии, которая в 1945 году устанавливала флаг над Рейхстагом в столице Германии Берлине, поздравил граждан России с Днем Победы.

С соответствующим обращением он выступил 9 мая, во вторник. Видеозапись опубликована в Сети. В ходе разговора с военным корреспондентом телеканала RT он отметил, что его дед прошел всю войну, а прабабушка была медицинским работником в ходе вооруженного противостояния.

«Мы не имеем права позорить священную память. И мы не боимся никакого контрнаступления. Мы — народ-победитель», — с уверенностью указал он.

Ранее стало известно, что парад Победы на Красной площади в Москве прошел без воздушной части. Подробности передает «Национальная служба новостей».
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