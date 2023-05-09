Праздничный концерт в честь Дня Победы проходит у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Концертная программа началась после традиционного выстрела из сигнального орудия в честь 9 Мая с Нарышкина бастиона. ФАН публикует кадры из Петропавловской крепости.
У стен памятника архитектуры в самом центре Северной столицы идет концерт в честь 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. На сцене выступают народные артисты России и государственные ансамбли.
Отмечается, что для жителей и гостей Петербурга вход на праздничный концерт свободный. Мероприятие началось в 13:00 по московскому времени после полуденного залпа из орудий, а окончание запланировано на 16:00.
Ранее ФАН публиковал видео, где петербуржцы в центре города празднуют День Победы под патриотическую музыку. Из громкоговорителей на станции метро «Невский проспект» играли песни военных лет.