Торжественные мероприятия ко Дню Победы прошли в ЦАР

После этого делегация направилась в самое сердце Банги для возложения цветов к памятнику «Защитникам ЦАР». Монумент возведен в честь бойцов Вооруженных сил республики (FACA) и специалистов из РФ, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер».