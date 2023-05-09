Торжественные мероприятия ко Дню Победы прошли в ЦАР

Банги, 9 мая. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Церемонию также посетили врио главы представительства Минобороны России в ЦАР полковник В. Ковальчук и инструкторы из РФ. Участники шествия подняли флаг России и почтили минутой молчания павших на полях сражений.
После этого делегация направилась в самое сердце Банги для возложения цветов к памятнику «Защитникам ЦАР». Монумент возведен в честь бойцов Вооруженных сил республики (FACA) и специалистов из РФ, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер».
Благодаря тренировкам и консультациям со стороны инструкторов из России солдаты FACA успешно поддерживают мир в стране. Мероприятия завершились автопробегом «Бессмертный полк».
Ранее дипломаты из России провели для детей Центральноафриканской Республики открытую лекцию «Дети войны». Лекторы рассказывали о трудных испытаниях, выпавших на долю советских граждан во время Великой Отечественной войны.