Российские силы за сутки ликвидировали более 465 украинских военных и наемников на Донецком направлении

В ведомстве представили основные результаты работы российских сил в зоне спецоперации. На Донецком направлении уничтожили за сутки два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть транспортных средств, РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и пару гаубиц Д-30.