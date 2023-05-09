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Российские силы за сутки ликвидировали более 465 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Армия
Российские силы за сутки ликвидировали более 465 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении свыше 465 украинских военных и наемников. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны.

В ведомстве представили основные результаты работы российских сил в зоне спецоперации. На Донецком направлении уничтожили за сутки два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть транспортных средств, РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и пару гаубиц Д-30.

В ночь на 9 мая российские военные атаковали пункты временной дислокации резервов ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате удара по резервным силам и складам боеприпасов достигнуты все цели.
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