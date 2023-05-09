Силовые структуры Сирии ликвидировали двоих командиров ИГ в городе Деръа

После завершения операции у боевиков была изъята партия оружия. В их «арсенале» находились автоматы, пистолеты и пистолеты-пулеметы, в том числе израильского производства. Как сообщили в Дамаске, в настоящее время армия и правоохранительные структуры прилагают все усилия для того, чтобы устранить любые угрозы со стороны террористов.