Силовые структуры Сирии ликвидировали двоих командиров ИГ в городе Деръа

Террористы обвинялись в организации череды покушений и атак на юге страны.
Сирийские правоохранительные структуры ликвидировали в городе Деръа двух высокопоставленных командиров «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ).
По сообщению издания SANA, Хасан аль-Хайек и Набиль аль-Абдулла являлись организаторами череды покушений на мирных жителей и военнослужащих, а также исполнителями ряда терактов, в том числе подрывов. Сотрудники силовых структур в рамках контртеррористической операции отслеживали перемещения боевиков, после чего ликвидировали их.
В это время экстремисты вели наблюдение за несколькими военными объектами в районе городов Тафас и Атман провинции Деръа. Для перемещений они использовали угнанный в сельской местности автомобиль.
После завершения операции у боевиков была изъята партия оружия. В их «арсенале» находились автоматы, пистолеты и пистолеты-пулеметы, в том числе израильского производства. Как сообщили в Дамаске, в настоящее время армия и правоохранительные структуры прилагают все усилия для того, чтобы устранить любые угрозы со стороны террористов.
В прошлом месяце группа боевиков атаковала подразделение ВС Сирии в районе Аль-Хара провинции Деръа. В результате столкновения погиб один военнослужащий. Были уничтожены два боевика, еще двое получили ранения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация