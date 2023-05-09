Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал Владимира Путина государственником и патриотом своей страны

Напомним, что сегодня, 9 мая, в столице Молдавии Кишиневе прошли массовые торжественные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Молдаване несли цветы к мемориалам, участвовали в шествии «Бессмертного полка», а в Бельцах прошел автопробег, посвященный Дню Победы.