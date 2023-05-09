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Певица Алла Пугачева в День Победы обратилась к «друзьям-однополчанам»

Общество
Певица Алла Пугачева в День Победы обратилась к «друзьям-однополчанам»

Народная артистка СССР Алла Пугачева в День Победы обратилась к ушедшим из жизни «друзьям-однополчанам». Также певица выложила фото в окружении ветеранов в соцсетях.

Примадонна опубликовала в Сети архивное фото. На снимке Пугачева в совсем юном возрасте в окружении ветеранов.

«Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня», — написала певица под фото.

Ранее Пугачева отказалась комментировать возможность своего возвращения в Россию. Любопытные наблюдатели пытались задать Примадонне этот вопрос на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным.
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