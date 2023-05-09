Певица Алла Пугачева в День Победы обратилась к «друзьям-однополчанам»

Народная артистка СССР Алла Пугачева в День Победы обратилась к ушедшим из жизни «друзьям-однополчанам». Также певица выложила фото в окружении ветеранов в соцсетях.
Примадонна опубликовала в Сети архивное фото. На снимке Пугачева в совсем юном возрасте в окружении ветеранов.
«Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня», — написала певица под фото.
Ранее Пугачева отказалась комментировать возможность своего возвращения в Россию. Любопытные наблюдатели пытались задать Примадонне этот вопрос на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным.