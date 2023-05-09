Минобороны РФ сообщило о ночной атаке по пунктам временной дислокации резервов ВСУ

Российские войска минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
Сообщается, что цели удара по резервным силам и складам боеприпасов противника достигнуты. Они были поражены из высокоточного оружия большой дальности.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили понтонную переправу украинских войск на Краснолиманском направлении. Также были нанесены удары по живой силе противника.