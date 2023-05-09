Родственникам погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

Близким погибших из-за масштабных природных возгораний в Курганской области выплатят 1 миллион рублей. Соответствующей информацией поделился заместитель губернатора региона Константин Ермаков.
Об этом он заявил 9 мая, во вторник. Такое сообщение следует из Telegram-канала правительства Курганской области. Выплаты начнут выдавать уже в ближайшие дни, указывается в материале.
«Семьи погибших в пожарах в результате чрезвычайных ситуаций 27 апреля и 7 мая получат выплату в размере одного миллиона рублей. Такое решение принято областным штабом комиссии по ЧС», — сообщил Ермаков.
Прежде стало известно, что число погибших при масштабных пожарах в Курганской области увеличилось до 19. Подробности передает телеканал RT.