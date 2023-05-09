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Родственникам погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

Происшествия
Родственникам погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

Близким погибших из-за масштабных природных возгораний в Курганской области выплатят 1 миллион рублей. Соответствующей информацией поделился заместитель губернатора региона Константин Ермаков.

Об этом он заявил 9 мая, во вторник. Такое сообщение следует из Telegram-канала правительства Курганской области. Выплаты начнут выдавать уже в ближайшие дни, указывается в материале.

«Семьи погибших в пожарах в результате чрезвычайных ситуаций 27 апреля и 7 мая получат выплату в размере одного миллиона рублей. Такое решение принято областным штабом комиссии по ЧС», — сообщил Ермаков.

Прежде стало известно, что число погибших при масштабных пожарах в Курганской области увеличилось до 19. Подробности передает телеканал RT.
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