Шесть человек погибли в результате нападения пчел-убийц на пассажирский автобус в Никарагуа

Транспортное средство упало в овраг глубиной 50 метров, где находились ульи африканизированных пчел, сообщает издание Express.
Водитель потерял управление из-за технической неисправности пассажирского автобуса и съехал в овраг, где находились ульи агрессивных насекомых. В результате нападения пчел-убийц пострадали не менее 17 человек.
По данным издания, шесть пассажиров скончались на месте происшествия от яда насекомых. Остальных пострадавших от укусов агрессивных пчел доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии.
Ранее в результате ДТП в Зимбабве получили травмы 40 человек. Два рейсовых автобуса столкнулись лоб в лоб на столичной трассе в центральной части страны.