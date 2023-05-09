Посол США в Ливии предостерег от превращения страны в плацдарм для вторжения в Судан

Стороны подчеркнули взаимный интерес в вопросе проведения всеобщих президентских и парламентских выборов в Ливии до истечения 2023 года. Затронули также необходимость укрепления проекта национального примирения, создания совместных вооруженных сил для обеспечения безопасности южных границ и формирования механизмов для реализации госбюджета и справедливого распределения доходов от нефти.