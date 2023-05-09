Посол США в Ливии предостерег от превращения страны в плацдарм для вторжения в Судан

Триполи, 9 мая. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи обсудил со специальным посланником США в Ливии Ричардом Норландом вопросы политики, экономики и безопасности в североафриканском государстве.
Это произошло в ходе состоявшейся между ними видеоконференции. В переговорах присутствовал также временный поверенный в делах Соединенных Штатов Лесли Ордеман.
Стороны подчеркнули взаимный интерес в вопросе проведения всеобщих президентских и парламентских выборов в Ливии до истечения 2023 года. Затронули также необходимость укрепления проекта национального примирения, создания совместных вооруженных сил для обеспечения безопасности южных границ и формирования механизмов для реализации госбюджета и справедливого распределения доходов от нефти.
«Я снова подчеркнул поддержку Соединенными Штатами политического процесса при содействии Организации Объединенных Наций, который ведет к реализации выборов в быстрые сроки. Мы согласились с важностью формирования совместных сил для патрулирования южных границ и достижения гарантии того, чтобы Ливия не использовалась в качестве платформы для интервенции в Судан», — процитировало заявление Норланда посольство США в североафриканской стране.
Ранее похожие вопросы поднимались в ходе встречи главы утратившего легитимность Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дбейбы с послом Франции в Триполи Мустафой Махараджем. Стороны обсудили нынешний вооруженный конфликт в Судане и его негативное влияние на ситуацию в регионе.