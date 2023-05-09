Оскароносный голливудский актер Николас Кейдж вернется в сиквел драмы «Оружейный барон»

Оскароносный актер Николас Кейдж вернется к роли Юрия Орлова в сиквеле криминальной драмы «Оружейный барон» 2005 года, пишет Variety.
Сценарий продолжения напишет новозеландец Эндрю Никкол, работавший над оригинальной лентой. В новой картине примет участие актер Билл Скарсгард, один из большой шведской кинодинастии. Он воплотит на экране сына главного героя по имени Антон.
По сюжету второго эпизода известный в мире оружейных торговец Юрий Орлов обнаруживает, что у него есть сын, который пытается превзойти своего отца. Антон нанимает армию наемников для подавления конфликтов в ближневосточных странах, что вызывает ожесточенную конкуренцию между ближайшими родственниками.
Еще один сиквел другой трэш-франшизы про зомби — «Восстание мертвецов» — собрал рекордную кассу, заработав за три недели в мировом прокате 115 млн долларов при бюджете в 15 млн, передает RT.