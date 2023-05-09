Оскароносный голливудский актер Николас Кейдж вернется в сиквел драмы «Оружейный барон»

По сюжету второго эпизода известный в мире оружейных торговец Юрий Орлов обнаруживает, что у него есть сын, который пытается превзойти своего отца. Антон нанимает армию наемников для подавления конфликтов в ближневосточных странах, что вызывает ожесточенную конкуренцию между ближайшими родственниками.