Президент России Владимир Путин присвоил 291-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская»

Аналогичное наименование глава государства присвоил 55-му отдельному вертолетному полку. Полное содержание формулировки, содержащейся в указе российского лидера, звучит следующим образом — «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».