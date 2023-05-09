Президент России Владимир Путин присвоил 291-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская»

Почетное наименование «гвардейская» присвоено 291-й артиллерийской бригаде за массовый героизм и отвагу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Аналогичное наименование глава государства присвоил 55-му отдельному вертолетному полку. Полное содержание формулировки, содержащейся в указе российского лидера, звучит следующим образом — «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».