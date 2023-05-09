Президент Южной Осетии Гаглоев заявил о поддержке Украины бывшими странами-союзниками гитлеровской Германии

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время выступления на параде Победы в Цхинвале заявил, что сегодня киевский режим получает поддержку от стран, которые раньше сотрудничали с нацистской Германией.
Несмотря на разгром гитлеровской Германии, уже после распада СССР в ряде республик ранее единого государства закрепились неонацистские режимы, считает политик. Именно поэтому, по словам президента, сегодня на землях Донбасса и Запорожья вновь идет сражение с «нацистской чумой».
«И вновь на стороне нацистов мы видим те же страны, которые сотрудничали с Гитлером или же были прямыми союзниками Германии», — заявил Гаглоев.
Глава Южной Осетии подчеркнул, что эти страны открыто поддерживают киевский режим, снабжают его разведывательной информацией, поставляют оружие, обучают представителей ВСУ, финансируют иностранных наемников. Но в то же время президент с гордостью рассказал о добровольцах из его республики, которые поехали сражаться вместе с «российскими братьями» против «коричневой чумы» в зону СВО.
Ранее Гаглоев поздравил лидера РФ Владимира Путина и жителей России с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики подчеркнул, что и сейчас герои ВОВ служат примером для российских и осетинских солдат.