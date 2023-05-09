Президент Южной Осетии Гаглоев заявил о поддержке Украины бывшими странами-союзниками гитлеровской Германии

Глава Южной Осетии подчеркнул, что эти страны открыто поддерживают киевский режим, снабжают его разведывательной информацией, поставляют оружие, обучают представителей ВСУ, финансируют иностранных наемников. Но в то же время президент с гордостью рассказал о добровольцах из его республики, которые поехали сражаться вместе с «российскими братьями» против «коричневой чумы» в зону СВО.