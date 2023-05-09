Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ФСБ отметила рост числа въезжающих в Россию из Литвы, Финляндии и Польши граждан

Общество
ФСБ отметила рост числа въезжающих в Россию из Литвы, Финляндии и Польши граждан

Количество поездок жителей стран Балтии в Россию стремительно растет: за период с января по март 2023 года число въездов составило 113,9 тысяч.

Согласно показателям Федеральной службы безопасности, по сравнению с прошлым годом число посещений страны увеличилось более чем на 12 тысяч случаев. Чаще всего прибывали граждане Финляндии (23,6 тысячи раз за три месяца) и Эстонии (20,7 тысячи раз).

Известно, что из всех стран за первый квартал этого года в Российскую Федерацию приехали порядка 3,27 миллиона иностранцев.

Ранее Министерство экономического развития РФ сообщило об увеличении туристического потока внутри страны на 19%.
россия страны балтии въезд финляндия эстония
Военкоры ФАН