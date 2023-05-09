ФСБ отметила рост числа въезжающих в Россию из Литвы, Финляндии и Польши граждан

Количество поездок жителей стран Балтии в Россию стремительно растет: за период с января по март 2023 года число въездов составило 113,9 тысяч.
Согласно показателям Федеральной службы безопасности, по сравнению с прошлым годом число посещений страны увеличилось более чем на 12 тысяч случаев. Чаще всего прибывали граждане Финляндии (23,6 тысячи раз за три месяца) и Эстонии (20,7 тысячи раз).
Известно, что из всех стран за первый квартал этого года в Российскую Федерацию приехали порядка 3,27 миллиона иностранцев.
Ранее Министерство экономического развития РФ сообщило об увеличении туристического потока внутри страны на 19%.