ФСБ отметила рост числа въезжающих в Россию из Литвы, Финляндии и Польши граждан

Согласно показателям Федеральной службы безопасности, по сравнению с прошлым годом число посещений страны увеличилось более чем на 12 тысяч случаев. Чаще всего прибывали граждане Финляндии (23,6 тысячи раз за три месяца) и Эстонии (20,7 тысячи раз).