«HIMARS работают не очень хорошо»: Пригожин рассказал о последствиях неудачной попытки ВСУ уничтожить пленных украинцев

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о последствиях удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по объектам, где размещались украинские военнопленные.
По его словам, РСЗО, из которых велся обстрел, работают не очень хорошо. Он иронично отметил, что, несмотря на неплохое попадание, ВСУ не удалось достичь поставленной цели — уничтожить своих солдат, попавших в плен.
«Дополнительная информация: сам лично осмотрел место попадания ракет. На первый взгляд, все украинские пленные целы. Поэтому если вы все-таки хотели уничтожить ребят, надо срочно повторять. Координаты все есть, попадание неплохое, но HIMARS работают не очень хорошо, извините», — передает комментарий Пригожина его пресс-служба.
По словам основателя ЧВК «Вагнер», в завалах также удалось обнаружить любопытный раритет — коробку, в которой оказалась нагрудная нашивка ликвидированного командира подразделения ВСУ «Волки» Дмитрия Коцюбайло. На ней изображена надпись «Давинчи».