В Курганской области установили 46 виновных в ситуации с крупными ландшафтными пожарами

Правоохранители установили 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области. Об этом проинформировали в МЧС.
В ходе расследования обстоятельств возникновения и распространения крупных ландшафтных пожаров в Курганской области было установлено 46 виновников. В отношении ответственных за произошедшее возбуждено семь уголовных дел.
Ранее сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль большую часть пожаров в регионе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Огнеборцы локализовали 9 из 13 оставшихся очагов возгорания.