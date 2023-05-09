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В Курганской области установили 46 виновных в ситуации с крупными ландшафтными пожарами

Происшествия
В Курганской области установили 46 виновных в ситуации с крупными ландшафтными пожарами

Правоохранители установили 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области. Об этом проинформировали в МЧС.

В ходе расследования обстоятельств возникновения и распространения крупных ландшафтных пожаров в Курганской области было установлено 46 виновников. В отношении ответственных за произошедшее возбуждено семь уголовных дел.

Ранее сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль большую часть пожаров в регионе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Огнеборцы локализовали 9 из 13 оставшихся очагов возгорания.
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