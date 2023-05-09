Губернатор Гладков оценил ущерб от массированного обстрела Шебекино со стороны ВСУ в ходе подомового обхода

Гладков проинспектировал все здания, получившие повреждения, вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. По словам чиновника, в восьми многоквартирных домах были побиты стекла — это 290 окон и 37 балконов в 124 квартирах. Кроме того, снаряды ВСУ посекли фасады и крыши зданий, в том числе в частном секторе.