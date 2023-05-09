Губернатор Гладков оценил ущерб от массированного обстрела Шебекино со стороны ВСУ в ходе подомового обхода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел подомовой обход в Шебекино после обстрелов города со стороны ВСУ накануне и в ночь на 9 мая. Чиновник оценил ущерб, причиненный украинскими снарядами, о чем написал в своем Telegram-канале.
Гладков проинспектировал все здания, получившие повреждения, вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. По словам чиновника, в восьми многоквартирных домах были побиты стекла — это 290 окон и 37 балконов в 124 квартирах. Кроме того, снаряды ВСУ посекли фасады и крыши зданий, в том числе в частном секторе.
Также в результате удара украинской стороны были повреждены 32 автомобиля — часть машин загорелась, часть «просто покорежило и посекло», отметил губернатор Белгородской области. В настоящий момент власти региона проводят уборку поврежденных конструкций и разбитых стекол, а также замер окон и оценку ущерба, причиненного транспортным средствам. Вячеслав Гладков подчеркнул, что восстановление разбитых оконных конструкций в жилых домах начнется во второй половине текущей недели.