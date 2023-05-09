Сотрудника Офиса президента Украины Алексея Титаренко ликвидировали на передовой в ДНР

Главного консультанта Директората по внутренней и гуманитарной политике Украины Алексея Титаренко ликвидировали на передовой в Донецкой Народной Республике. Детали смерти не уточняют.
О гибели чиновника в личном Telegram-канале сообщил председатель Офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он не указал, при каких обстоятельствах наступила смерть Титаренко. Ермак выразил соболезнования родным и близком погибшего.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации ликвидировали полковника Службы безопасности Украины Михаила Ярцева. Его смерть наступила 2 мая.