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Сотрудника Офиса президента Украины Алексея Титаренко ликвидировали на передовой в ДНР

Армия
Сотрудника Офиса президента Украины Алексея Титаренко ликвидировали на передовой в ДНР

Главного консультанта Директората по внутренней и гуманитарной политике Украины Алексея Титаренко ликвидировали на передовой в Донецкой Народной Республике. Детали смерти не уточняют.

О гибели чиновника в личном Telegram-канале сообщил председатель Офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он не указал, при каких обстоятельствах наступила смерть Титаренко. Ермак выразил соболезнования родным и близком погибшего.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации ликвидировали полковника Службы безопасности Украины Михаила Ярцева. Его смерть наступила 2 мая.
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