Неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Покровск — Анисовка в Саратовской области

Инцидент произошел на перегоне Покровск — Анисовка. Днем 9 мая оборудование показало ложную занятость на одном из путей. Прибывшие на место инженер и электромеханик обнаружили горящий релейный шкаф. Железнодорожники оперативно потушили огонь, после чего вызвали полицию, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.