Неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Покровск — Анисовка в Саратовской области

Злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Энгельсском районе Саратовской области.
Инцидент произошел на перегоне Покровск — Анисовка. Днем 9 мая оборудование показало ложную занятость на одном из путей. Прибывшие на место инженер и электромеханик обнаружили горящий релейный шкаф. Железнодорожники оперативно потушили огонь, после чего вызвали полицию, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Правоохранители установили, что неизвестные взломали дверцу шкафа, облили горючим и провели дорожку до костра. На месте преступления обнаружили следы обуви и несколько окурков. На транспортное сообщение поджог не повлиял. Личности злоумышленников устанавливаются.
Накануне сотрудники ФСБ задержали трех граждан, пытавшихся совершить диверсию на железной дороге в Челябинской области. Они планировали поджечь релейный шкаф на перегоне Супряк — Цемзавод, сообщила «Национальная Служба Новостей».