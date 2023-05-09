Hürriyet: выборы президента Турции завершатся в первом туре победой действующего лидера страны Реджепа Эрдогана

Президентские выборы в Турции могут закончится уже в первом туре, а явка избирателей достигнет больше 90%, спрогнозировала газета Hürriyet.
Издание ссылается на неопубликованные из-за запрета ЦИК данные опросов населения. Согласно этой информации, на президентских выборах одержит победу действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре. Также в голосовании примет участие рекордное количество избирателей — более 90%.
Главным оппонентом Эрдогана является лидер оппозиции Кемаль Кылычдаролгу. Кроме того, за место главы государства борются кандидат от партии Memleket Мухаррем Индже и представитель альянса Ata Синан Оган. Если ни один из политиков не наберет в первом туре 14 мая 50% голосов, то вторая часть выборов пройдет 28 числа.
Ранее в преддверии выборов Реджеп Эрдоган заявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%. По словам главы Турции, минимальная оплата труда составит 15 тыс. лир (59 тысяч рублей).