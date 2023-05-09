Hürriyet: выборы президента Турции завершатся в первом туре победой действующего лидера страны Реджепа Эрдогана

Главным оппонентом Эрдогана является лидер оппозиции Кемаль Кылычдаролгу. Кроме того, за место главы государства борются кандидат от партии Memleket Мухаррем Индже и представитель альянса Ata Синан Оган. Если ни один из политиков не наберет в первом туре 14 мая 50% голосов, то вторая часть выборов пройдет 28 числа.