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Бразильский форвард Неймар заявил руководству «ПСЖ» о желании уйти из клуба

Спорт
Бразильский форвард Неймар заявил руководству «ПСЖ» о желании уйти из клуба

Форвард сборной Бразилии Неймар вероятно уйдет из французского ФК «Пари Сен-Жермен», сообщил журналист Педру Алмейда в соцсетях.

Голеадор уже рассказал о своем намерении покинуть команду по окончании текущего сезона руководству «ПСЖ».

Бразилец представляет столичный французский клуб с 2017 года. При этом срок действующего контракта 31-летнего футболиста истекает только летом 2025 года.

Другая звезда «ПСЖ» аргентинский нападающий Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal, передает RT.
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