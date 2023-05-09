Бразильский форвард Неймар заявил руководству «ПСЖ» о желании уйти из клуба

Форвард сборной Бразилии Неймар вероятно уйдет из французского ФК «Пари Сен-Жермен», сообщил журналист Педру Алмейда в соцсетях.
Голеадор уже рассказал о своем намерении покинуть команду по окончании текущего сезона руководству «ПСЖ».
Бразилец представляет столичный французский клуб с 2017 года. При этом срок действующего контракта 31-летнего футболиста истекает только летом 2025 года.
Другая звезда «ПСЖ» аргентинский нападающий Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal, передает RT.