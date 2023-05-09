«Очередная мелкая пакость»: посол РФ в Польше Сергей Андреев высказался о попытке провокации в Варшаве

Российский посол в Польше Сергей Андреев высказался по поводу попытки провокации в Варшаве, когда делегации посольства РФ не дали возложить цветы к мемориалу советским воинам. В интервью телеканалу «Звезда» дипломат назвал это «очередной мелкой пакостью».
По словам Андреева, власти Варшавы объяснили случившееся тем, что церемония возложения цветов российскими дипломатами не получила разрешения. При этом акция протестующих, которые не пустили представителей дипмиссии к памятному месту, была согласована с Варшавской мэрией, подчеркнул посол России в Польше.
Ранее сообщалось, что в польской столице агрессивно настроенная толпа преградила дорогу послу РФ Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советским воинам. В итоге дипломат и его коллеги не смогли возложить венки в память о 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем были вынуждены покинуть комплекс.