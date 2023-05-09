«Очередная мелкая пакость»: посол РФ в Польше Сергей Андреев высказался о попытке провокации в Варшаве

Ранее сообщалось, что в польской столице агрессивно настроенная толпа преградила дорогу послу РФ Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советским воинам. В итоге дипломат и его коллеги не смогли возложить венки в память о 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем были вынуждены покинуть комплекс.