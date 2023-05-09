Жертвами удара Израиля по сектору Газа стали 13 человек, 20 получили ранения

Трое погибших являлись членами вооруженной группировки, остальные — гражданские лица.
Израиль нанес авиационные удары по сектору Газа, в результате чего погибли 13 человек.
Трое из них были лидерами вооруженного формирования «Палестинский исламский джихад», остальные — гражданские, в том числе жены и дети боевиков. Кроме того, еще порядка 20 мирных жителей получили ранения.
Два удара были нанесены сегодня ночью. Атаке израильских войск подверглись жилые дома в Газе и Рафахе, в которых находились главари формирования. Минздрав Палестины подтвердил данные СМИ о жертвах и пострадавших.
Как позже сообщили боевики, погибшими командирами были Джихад аль-Ганнам, Халиль аль-Бахтини и Тарик Изз ад-Дин. В Тель-Авиве подтвердили, что они стали целью авианалетов, поскольку якобы несли ответственность за недавние пуски ракет по территории еврейского государства.
Ранее боевики из сектора Газа атаковали Израиль в ответ на смерть одного из высокопоставленных членов «Палестинского исламского джихада» Хадера Аднана. Он умер после трех месяцев голодовки в тюрьме, протестуя против своего заключения без предъявления обвинений. Всего Аднан провел без пищи 87 дней.
Израиль нанес удары по нескольким районам Газы. В результате погиб один гражданский — отец 11 детей, — еще пять человек получили ранения. Напряженность снизилась лишь после вмешательства ООН, Катара и Египта, которые подтолкнули стороны к прекращению огня.
Как сообщается, теперь Тель-Авив ожидает ответных действий боевиков. Всем гражданам еврейского государства, проживающим в 40-километровой зоне от рубежей сектора Газа, порекомендовали быть готовыми к спуску в бомбоубежища. Также были закрыты два пропускных пункта на границе с анклавом.