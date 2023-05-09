Жертвами удара Израиля по сектору Газа стали 13 человек, 20 получили ранения

Ранее боевики из сектора Газа атаковали Израиль в ответ на смерть одного из высокопоставленных членов «Палестинского исламского джихада» Хадера Аднана. Он умер после трех месяцев голодовки в тюрьме, протестуя против своего заключения без предъявления обвинений. Всего Аднан провел без пищи 87 дней.