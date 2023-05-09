Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жертвами удара Израиля по сектору Газа стали 13 человек, 20 получили ранения

Весь мир
Жертвами удара Израиля по сектору Газа стали 13 человек, 20 получили ранения

Трое погибших являлись членами вооруженной группировки, остальные — гражданские лица.

Израиль нанес авиационные удары по сектору Газа, в результате чего погибли 13 человек.

Трое из них были лидерами вооруженного формирования «Палестинский исламский джихад», остальные — гражданские, в том числе жены и дети боевиков. Кроме того, еще порядка 20 мирных жителей получили ранения.

Два удара были нанесены сегодня ночью. Атаке израильских войск подверглись жилые дома в Газе и Рафахе, в которых находились главари формирования. Минздрав Палестины подтвердил данные СМИ о жертвах и пострадавших.

Как позже сообщили боевики, погибшими командирами были Джихад аль-Ганнам, Халиль аль-Бахтини и Тарик Изз ад-Дин. В Тель-Авиве подтвердили, что они стали целью авианалетов, поскольку якобы несли ответственность за недавние пуски ракет по территории еврейского государства.

Ранее боевики из сектора Газа атаковали Израиль в ответ на смерть одного из высокопоставленных членов «Палестинского исламского джихада» Хадера Аднана. Он умер после трех месяцев голодовки в тюрьме, протестуя против своего заключения без предъявления обвинений. Всего Аднан провел без пищи 87 дней.

Израиль нанес удары по нескольким районам Газы. В результате погиб один гражданский — отец 11 детей, — еще пять человек получили ранения. Напряженность снизилась лишь после вмешательства ООН, Катара и Египта, которые подтолкнули стороны к прекращению огня.

Как сообщается, теперь Тель-Авив ожидает ответных действий боевиков. Всем гражданам еврейского государства, проживающим в 40-километровой зоне от рубежей сектора Газа, порекомендовали быть готовыми к спуску в бомбоубежища. Также были закрыты два пропускных пункта на границе с анклавом.
израиль сектор газа
Военкоры ФАН