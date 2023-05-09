Сербия намерена добиться защиты целостности стран-членов Совета Европы в новой резолюции

К резолюции Совета Европы направлена поправка о соблюдении целостности всех стран-членов организации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Белград не удовлетворило то, что документ нацелен лишь на защиту границ Молдавии и Грузии. В связи с этим Сербия предлагает рассмотреть поправку, которая гарантирует целостность всех стран-членов Совета Европы. В эфире Happy TV Вучич подчеркнул, что не поедет в Рейкьявик, если она не будет принята.
Ранее президент Сербии сообщил, что страны Запада требуют от Белграда ввести санкции против России. Вучич отметил, что власти уже привыкли к давлению.