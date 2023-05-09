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Чиновники из РФ провели лекцию ко Дню Победы для центральноафриканских школьников

Весь мир
Чиновники из РФ провели лекцию ко Дню Победы для центральноафриканских школьников

Банги, 9 мая. Дипломаты из посольства РФ в ЦАР совместно с представительством Министерства обороны провели лекцию на тему «Дети войны».

Мероприятие прошло в стенах Русского дома и было приурочено к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Спикеры рассказали африканским школьникам о том, каким жестоким испытанием стало это трагическое событие. Также они отметили, что советские мальчики и девочки помогали взрослым и внесли свой вклад в защиту Родины.

Эта тема особенно актуальна для африканских детей, которые родились и растут в сложной военно-политической обстановке. Мирное небо над головой они увидели во многом благодаря российскому присутствию.

Ранее главный гарант стабильности в ЦАР — национальная армия страны — отметила 62-ю годовщину основания. На сегодняшний день Вооруженные Силы Центральноафриканской Республики успешно борются с бандформированиями и оперативно реагируют на любые угрозы.
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