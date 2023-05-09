Чиновники из РФ провели лекцию ко Дню Победы для центральноафриканских школьников

Мероприятие прошло в стенах Русского дома и было приурочено к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Спикеры рассказали африканским школьникам о том, каким жестоким испытанием стало это трагическое событие. Также они отметили, что советские мальчики и девочки помогали взрослым и внесли свой вклад в защиту Родины.