Чиновники из РФ провели лекцию ко Дню Победы для центральноафриканских школьников

Банги, 9 мая. Дипломаты из посольства РФ в ЦАР совместно с представительством Министерства обороны провели лекцию на тему «Дети войны».
Мероприятие прошло в стенах Русского дома и было приурочено к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Спикеры рассказали африканским школьникам о том, каким жестоким испытанием стало это трагическое событие. Также они отметили, что советские мальчики и девочки помогали взрослым и внесли свой вклад в защиту Родины.
Эта тема особенно актуальна для африканских детей, которые родились и растут в сложной военно-политической обстановке. Мирное небо над головой они увидели во многом благодаря российскому присутствию.
Ранее главный гарант стабильности в ЦАР — национальная армия страны — отметила 62-ю годовщину основания. На сегодняшний день Вооруженные Силы Центральноафриканской Республики успешно борются с бандформированиями и оперативно реагируют на любые угрозы.